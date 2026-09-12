Москва12 сенВести.На Садовом кольце в обоих направлениях возобновлено движение автотранспорта. Об этом Дептранс столицы сообщает в MAX.
Ранее в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля в городе было закрыто движение на Садовом кольце.
Также ограничения временно вводились на улицах Косыгина, Смоленской и Большой Дорогомиловской, Бережковской набережной, Воробьевском шоссе, Бородинском мосту, съездах с него на Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко.
По мере прохождения велоколонны движение восстановят.