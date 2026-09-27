Москва27 сенВести.Все временные ограничения движения после марафона в Москве сняты. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Движение открыто: На Ростовской, Бережковской, Яузской, Подгорской, Раушской, Саввинской, Новодевиьчей и Лужнецкой набережных; на улицах Яузской, Смоленской, Лужники, Хамовнический Вал, а также в боковом проезде Большой Дорогомиловской улицы; в Устьинском и Садовническом проездахуточняется в сообщении
Ранее сообщалось, что победителем Московского марафона в этом году стал кенийский легкоатлет Мика Чемвено.