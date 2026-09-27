Сняты ограничения движения на улицах Москвы после проведения марафона

В Москве сняты ограничения движения после марафона Сняты ограничения движения на улицах Москвы после проведения марафона

Москва27 сен Вести.Все временные ограничения движения после марафона в Москве сняты. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Движение открыто: На Ростовской, Бережковской, Яузской, Подгорской, Раушской, Саввинской, Новодевиьчей и Лужнецкой набережных; на улицах Яузской, Смоленской, Лужники, Хамовнический Вал, а также в боковом проезде Большой Дорогомиловской улицы; в Устьинском и Садовническом проездах уточняется в сообщении

Ранее сообщалось, что победителем Московского марафона в этом году стал кенийский легкоатлет Мика Чемвено.