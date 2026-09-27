Победителем Московского марафона стал бегун из Кении Мика Чемвено Московский марафон выиграл гражданин Кении Мика Чемвено

Москва27 сен Вести.Победителем Московского марафона в этом году стал кенийский легкоатлет Мика Чемвено. Как передает ТАСС, дистанцию 42 195 метров он преодолел за 2 часа 10 минут и 36 секунд.

Суммарный призовой фонд Московского марафона от организаторов забега, включая бонусные выплаты, составил 11 570 000 рублей сообщил источник

Вторым финишировал россиянин Дмитрий Неделин со временем 2 часа 11 минут 1 сенунда. Третьим стал кениец Майкл Кируи (2 часа 11 минут 11 секунд).

В 2025 году Московский марафон выиграл кенийский легкоатлет Альфонс Киген. Спортсмен преодолел дистанцию 42 195 м за 2 часа 9 минут и 31 секунду, установив новый рекорд марафона.