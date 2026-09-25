Москва25 сенВести.Во время проведения Московского марафона 26 сентября будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц и набережных города, сообщает Дептранс.
Движение будет закрыто: На участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской (боковой проезд) и Косыгина; На Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережных, а также на участках набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской; На Бородинском мосту в сторону области; На Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского мостауточняется в сообщении
Кроме того, до окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка.
Также из-за марафона в центре города не будут ходить трамваи.