Москва26 сенВести.Столичный дептранс напомнил о временном ограничении движения в связи с проведением Московского марафона 27 сентября, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что движение будет закрыто с 08.00 до 17.30 мск.
Напоминаем, что уже завтра в центре города будет временно ограничено движение в связи с проведением Московского марафона (42 км). Чтобы сэкономить время в пути, рекомендуем для поездок выбирать метросказано в сообщении
В частности, автомобили не смогут проехать по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынке, Житной, Крымский Вал, Яузской, Хамовнический Вал и Лужники.
Также будет перекрыто движение на ряде набережных, бульваров и мостов, а также на Смоленской площади, Маяковском и Октябрьском тоннелях.