Дептранс напомнил об ограничении движения в Москве из-за марафона

Дептранс: в Москве перекроют ряд улиц из-за марафона Дептранс напомнил об ограничении движения в Москве из-за марафона

Москва26 сен Вести.Столичный дептранс напомнил о временном ограничении движения в связи с проведением Московского марафона 27 сентября, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение будет закрыто с 08.00 до 17.30 мск.

Напоминаем, что уже завтра в центре города будет временно ограничено движение в связи с проведением Московского марафона (42 км). Чтобы сэкономить время в пути, рекомендуем для поездок выбирать метро сказано в сообщении

В частности, автомобили не смогут проехать по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынке, Житной, Крымский Вал, Яузской, Хамовнический Вал и Лужники.

Также будет перекрыто движение на ряде набережных, бульваров и мостов, а также на Смоленской площади, Маяковском и Октябрьском тоннелях.