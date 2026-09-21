Москва21 сен Вести.Путепровод длиной более 50 метров появится над Шмитовским проездом в районе делового центра "Москва-Сити", готовность объекта составляет 60%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что уже готовы две опоры и подпорные стены, также завершено укрепление элементов пролетного строения. Путепровод будет оборудован лестницами и лифтами.

Развиваем улично-дорожную сеть в районе делового центра "Москва-Сити". Сейчас возводим путепровод над Шмитовским проездом длиной больше 50 метров... Готовность объекта – около 60% сказано в сообщении

Кроме того, в рамках проекта будет реконструирован участок улицы Ермакова Роща за концертным залом "Атмосфера". Работы планируется завершить до конца года.

После ввода дороги появится прямой выезд на Шмитовский проезд как в сторону центра, так и в сторону области. Это позволит разгрузить дороги и создать альтернативные маршруты для автомобилистов.

Собянин добавил, что для транспортного обслуживания ММДЦ "Москва-Сити" построено уже около 35 километров дорог. В частности, появилась дорога к бизнес-центру I-City и дополнительный маршрут подвоза пассажиров к станции Москва-Сити МЦД-1.