Новая выделенная полоса появится на проспекте Мира в Москве На проспекте Мира в Москве появится новая выделенная полоса

Москва1 авг Вести.В Москве на проспекте Мира скоро появится новая выделенная полоса, благодаря которой пассажирские автобусы будут проходить участок после тоннеля в районе пересечения с улицей Галушкина в 2,5 раза быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На проспекте Мира откроем участок выделенной полосы. Благодаря ему в этом месте транспорт на экспресс-маршрутах будет тратить в 2,5 раза меньше времени в пути. Здесь проходят 11 маршрутов автобусов и электробусов, на которых совершают около 60 тысяч поездок в сутки отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

Он добавил, что это решение не только станет еще одним элементом комфортной среди для наземного городского транспорта, но и снизит риск ДТП примерно на 25%. Кроме того, сократится время ожидания на остановках.

Открытие запланировано на 22 августа 2026 года.