Москва22 окт Вести.В России идет подготовка Стратегии развития театральной сферы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.

Он напомнил, что в стране уже действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий.

Подобный документ готовится и для театральной сферы сказал Путин

Ранее Владимир Путин поздравил делегатов съезда Союза театральных деятелей и всех, кто служит отечественному театру, со 150-летием со дня основания театрального сообщества России. Глава государства отметил, что театр в России живет, приумножает свои достоинства и задает импульсы многим видам искусства.

22 октября Владимир Путин пришел на съезд СТД, который проходит в Большом театре Москвы.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков объяснил, почему было принято решение о переименовании Союза театральных деятелей в Российское театральное сообщество.