Москва22 октВести.В России идет подготовка Стратегии развития театральной сферы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.
Он напомнил, что в стране уже действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий.
Подобный документ готовится и для театральной сферысказал Путин
Ранее Владимир Путин поздравил делегатов съезда Союза театральных деятелей и всех, кто служит отечественному театру, со 150-летием со дня основания театрального сообщества России. Глава государства отметил, что театр в России живет, приумножает свои достоинства и задает импульсы многим видам искусства.
22 октября Владимир Путин пришел на съезд СТД, который проходит в Большом театре Москвы.
Ранее народный артист РФ Владимир Машков объяснил, почему было принято решение о переименовании Союза театральных деятелей в Российское театральное сообщество.