Москва22 окт Вести.Российское театральное общество (бывший Союз театральных деятелей) в течение уже 150 лет помогает коллегам в вопросах просвещения зрителей на актуальные темы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил художественный руководитель Театра Наций, народный артист РФ Евгений Миронов.

По-моему, [РТО] единственный такой профсоюз, который прошел путь в 150 лет. Буквы могут меняться, но суть остается одна и та же. То есть это общество для "вспоможения" своим же коллегам. Что может быть прекраснее и ценнее? Тем более, что мы все занимаемся одним делом. Это и просвещение, это и вообще культура, которая поднимает важные и актуальные темы. Театр реагирует здесь и сейчас на темы, которые важны по ту сторону зрительного зала. Поэтому мы все вместе и должны помогать друг другу, в трудные времена особенно объяснил Миронов

В этом году Российское театральное общество отмечает 150-летний юбилей. В рамках празднования запланировано около двух тысяч различных мероприятий по всей стране. Сегодня, в четверг, президент России Владимир Путин обратится к участникам юбилейного десятого съезда театрального объединения в Большом театре.

Ранее в Театре Наций рассказали, чего ожидают от сценического эксперимента с искусственным интеллектом.