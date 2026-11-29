Евгений Миронов о команде Театра Наций: я могу гордиться нашей командой Актер Миронов рассказал о гордости за команду Театра Наций

Москва29 ноя Вести.Актер и народный артист Российской Федерации Евгений Миронов поделился с ИС "Вести" тем, что очень гордится командой Театра Наций, который он возглавляет.

В 2026 году исполнилось 20 лет, как он возглавил Государственный Театр Наций.

Прошло 20 лет ... Я могу гордиться нашей командой. Всей командой, и которая была, но со временем, так сказать, кто-то ушел. Кто-то пришел снова. Но мы, мне кажется, создали очень интересную театральную институцию поделился артист

Ранее актер Евгений Миронов рассказал о том, что его педагог народный артист Российской Федерации Олег Табаков обладал невероятной интуицией на талант.