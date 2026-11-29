Москва29 нояВести.Народный артист России Олег Табаков обладал невероятной интуицией на талант. Об этом ИС "Вести" рассказал актер и народный артист Российской Федерации Евгений Миронов.
Он обладал интуицией невероятной … на талант. Это я сейчас говорю не применительно к себе, а вообще в принципе. Это касается всего дела, производства, выбора актеров или режиссеров, или драматургов. У него был нюх. Я не знаю, можно ли этому научиться … скорее всего, нельзя, это от природы. Но я это видел, и, безусловно, я это воспринимал. Поэтому мне в моей ... должности художественного руководителя это очень пригодилосьподелился Миронов
Ранее Евгений Миронов будучи членом жюри Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица" заявил, что участники проекта постоянно удивляют членов жюри. По его мнению, новый сезон не станет исключением.