Москва29 ноя Вести.Народный артист России Олег Табаков обладал невероятной интуицией на талант. Об этом ИС "Вести" рассказал актер и народный артист Российской Федерации Евгений Миронов.

Он обладал интуицией невероятной … на талант. Это я сейчас говорю не применительно к себе, а вообще в принципе. Это касается всего дела, производства, выбора актеров или режиссеров, или драматургов. У него был нюх. Я не знаю, можно ли этому научиться … скорее всего, нельзя, это от природы. Но я это видел, и, безусловно, я это воспринимал. Поэтому мне в моей ... должности художественного руководителя это очень пригодилось