Москва23 нояВести.Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица" - очень правильный и полезный проект. Об этом заявил ИС "Вести" певец, заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин.
Программа ... слава Богу, что она существует. Это очень правильное, очень полезное дело. "Синей птице" - процветания, развития, и чтобы она была всегдаподелился Агутин
Участники телепроекта "Синяя птица" не перестают удивлять, добавил актер, народный артист Российской Федерации, член жюри конкурса Евгений Миронов.