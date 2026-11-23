Москва23 ноя Вести.Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица" - очень правильный и полезный проект. Об этом заявил ИС "Вести" певец, заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин.

Программа ... слава Богу, что она существует. Это очень правильное, очень полезное дело. "Синей птице" - процветания, развития, и чтобы она была всегда