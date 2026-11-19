"Эта сцена – для вас": Златопольская о доступности федерального ТВ для талантов Златопольская: миссия "Синей птицы" найти и раскрыть юные таланты в глубинке РФ

Москва19 ноя Вести.Россия обладает огромным потенциалом талантливых людей, которых необходимо находить и поддерживать, информируя даже самые отдаленные уголки страны о возможностях участия в федеральных конкурсах, таких как "Синяя птица". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала автор и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале "Россия 1" Дарья Златопольская.

Она подчеркнула, что самое важное – это объяснить каждому жителю самого маленького поселения, что эта программа на федеральном канале сделана специально для них.

Россия - волшебная оранжерея. У нас большая страна, в которой живет много талантливых людей. Их нужно просто искать. А главное, нужно донести до каждого маленького селения мысль о том, что эта сцена на федеральном канале существует для них - это самое главное. Поэтому, если у вас за стенкой играет кто-то виртуозно на фортепиано или на скрипке, предложите поучаствовать в конкурсе "Синяя птица" рассказала Златопольская

В воскресенье стартует новый, тринадцатый сезон телепроекта "Синяя птица". Юные таланты со всей страны будут покорять большую сцену. В новом сезоне всех ждут большие открытия, невероятные номера, захватывающие, трогательные истории. Победитель получит заветное перо "Синей птицы" и денежный приз.

Ранее она рассказала, что формулой шоу талантов "Синяя птица" являются два слова: талант и труд.