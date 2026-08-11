Хабенский о кастинге проекта "Синяя птица": надо любить и ценить то, что делаешь

Хабенский дал совет участникам кастинга телепроекта "Синяя птица" Хабенский о кастинге проекта "Синяя птица": надо любить и ценить то, что делаешь

Москва11 авг Вести.Экспертное жюри телепроекта "Синяя птица" ждут участников, готовых перенести свои выступления из гостиных, музыкальных школ, спортзалов и танцевальных студий на большую сцену. Продолжается кастинг в новый сезон популярного телепроекта. Для успешного выступления нужно любить то, что делаешь. Об этом заявил ИС "Вести" актер, народный артист РФ Константин Хабенский.

Телепроект дает шанс показать себя.

В первую очередь нужно любить то, что ты делаешь, ценить то, что ты делаешь, и, в хорошем смысле, хвастаться этим публично сказал Хабенский

Юные таланты подарили чудо зрителям на прошлом конкурсе "Синяя птица", рассказала автор и ведущая телепроекта Дарья Златопольская.