Москва26 июнВести.Начинается кастинг в новый – тринадцатый – сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Кастинг продлится до начала съемок сезона.
Участие могут принять одаренные дети возрастом до 17 лет. Ограничений для творческого выбора нет: вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография, актерское мастерство, цирковые жанры, различные виды спорта, включая экстремальные, и многое другое.
Для участия в кастинге следует заполнить анкету на медиаплатформе "Смотрим".
Состав жюри остается неизменным: Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Автор и ведущая программы – Дарья Златопольская.
Победителей сезона ждет денежный приз на развитие таланта, а лучших педагогов и наставников участников конкурса – специальный грант проекта "Синяя птица".
Подробная информация о Всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица" – на медиаплатформе "Смотрим".