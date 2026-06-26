"Синяя птица" начинает кастинг в новый сезон Начинается кастинг в новый сезон конкурса "Синяя птица"

Москва26 июн Вести.Начинается кастинг в новый – тринадцатый – сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Кастинг продлится до начала съемок сезона.

Участие могут принять одаренные дети возрастом до 17 лет. Ограничений для творческого выбора нет: вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография, актерское мастерство, цирковые жанры, различные виды спорта, включая экстремальные, и многое другое.

Для участия в кастинге следует заполнить анкету на медиаплатформе "Смотрим".

Состав жюри остается неизменным: Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Автор и ведущая программы – Дарья Златопольская.

Победителей сезона ждет денежный приз на развитие таланта, а лучших педагогов и наставников участников конкурса – специальный грант проекта "Синяя птица".

Подробная информация о Всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица" – на медиаплатформе "Смотрим".