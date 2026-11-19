Москва19 ноя Вести.Русская земля богата юными талантами, которых обязательно необходимо развивать и поддерживать родителям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал член жюри Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале "Россия 1", народный артист России Сергей Безруков.

Он подчеркнул, что русская земля – это плодородная почва для талантов, и было бы преступно не дать им прорасти.

Какие потрясающие юные актеры принимают участие в "Синей птице"! Богата земля русская талантами, которые хочется, чтобы их в землю не зарывали. Конечно же, есть родители, безусловно, которые вкладывают в своих детей и это заметно. Очень важно, чтобы родители занимались детьми. Это очень важно подчеркнул Безруков

В воскресенье, 22 ноября, на телеканале "Россия 1" стартует новый, тринадцатый сезон телепроекта «Синяя птица». Юные таланты со всей страны будут покорять большую сцену. В новом сезоне всех ждут большие открытия, невероятные номера, захватывающие, трогательные истории. Победитель получит заветное перо "Синей птицы" и денежный приз.

Ранее член жюри конкурса "Синяя птица", актер, народный артист РФ Евгений Миронов заявил, что поддержка родителей и наставников помогает участникам преодолеть сценическое волнение. Для многих конкурсантов выступание в телеконкурсе становится важным жизненным этапом.