Москва10 ноя Вести.Прием заявок на новый сезон проекта "Синяя птица" завершается 22 ноября. Однако организаторы готовы сделать исключение для по-настоящему талантливых детей, заявила ИС "Вести" ведущая конкурса юных талантов Дарья Златопольская.

Не устаю всегда повторять нашим зрителям. Даже если уже идут отборочные туры "Синей птицы", если в этот момент мы получаем видео, на котором по-настоящему талантливый ребенок, мы изменим все планы. Главное, чтобы он появился на нашей сцене