Москва10 окт Вести.На кинофестиваль "Маяк" приезжает много молодежи, заявил ИС "Вести" продюсер мероприятия Антон Малышев.

Здесь всегда было очень много молодежи. В этом году здесь молодежь, которую я уже не признаю в лицо. Я не знаю, кто эти люди. Видно, что эти люди - талантливые. Я 80% не узнаю, не знаю, кто это, но они общаются и очевидно по градусу общения, что новые проекты приедут на "Маяк" через год или через два. Вот это здорово, это новый такой вывод