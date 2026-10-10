Москва10 октВести.На кинофестиваль "Маяк" приезжает много молодежи, заявил ИС "Вести" продюсер мероприятия Антон Малышев.
Здесь всегда было очень много молодежи. В этом году здесь молодежь, которую я уже не признаю в лицо. Я не знаю, кто эти люди. Видно, что эти люди - талантливые. Я 80% не узнаю, не знаю, кто это, но они общаются и очевидно по градусу общения, что новые проекты приедут на "Маяк" через год или через два. Вот это здорово, это новый такой выводсказал Малышев
Фестиваль проходит при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.