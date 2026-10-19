Москва19 окт Вести.Формулой шоу талантов "Синяя птица" являются два слова: талант и труд. Об этом заявила ИС "Вести" ведущая шоу "Синяя птица" Дарья Златопольская.

Также она отметила, как важно гореть любимым делом.

Талант и труд - это вот такая, наверное, формула "Синей птицы". Но вот сейчас, когда уже прошло 12 сезонов, и мы начинаем 13, я понимаю, что когда ты что-то очень любишь, то этот труд, он несложен. Он не требует от тебя сверхусилий, он дается легко и радостно поделилась Златопольская

Ранее актер, народный артист РФ Константин Хабенский дал совет участникам кастинга телепроекта "Синяя птица". Он отметил, что нужно любить и ценить свое дело, а также не забывать в хорошем смысле хвастаться этим публично.