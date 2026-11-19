Москва19 ноя Вести.Конкурсный отбор юных талантов для телепроекта "Синяя птица" основан на интуитивном распознавании уникального дара, который сразу покоряет и всегда виден членам жюри. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала автор и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале "Россия 1" Дарья Златопольская.

Отбор на шоу талантов осуществляется по тому принципу, который вынесен в заглавие конкурса юных талантов. Талантов много, как выбрать талант — это все-таки особенная вещь, это дар, это что-то, что покоряет сразу. Мне кажется, что это как-то всегда видно заявила Златопольская

В воскресенье, 22 ноября, на телеканале "Россия 1" стартует новый, тринадцатый сезон телепроекта «Синяя птица». Юные таланты со всей страны будут покорять большую сцену. В новом сезоне всех ждут большие открытия, невероятные номера, захватывающие, трогательные истории. Победитель получит заветное перо "Синей птицы" и денежный приз.

Ранее она заявила, что Россия обладает огромным потенциалом талантливых людей, которых необходимо находить и поддерживать, информируя даже самые отдаленные уголки страны о возможностях участия в федеральных конкурсах, таких как "Синяя птица".