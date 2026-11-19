Безруков: не навредить, а поддержать – главный принцип жюри "Синей птицы" Безруков об оценке конкурсантов "Синей птицы": тут нужна деликатность и чутье

Москва19 ноя Вести.При оценке юных талантов в мультижанровом проекте, особенно когда речь идет о детях с выдающимися способностями, членам жюри необходимы деликатность и чутье. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал член жюри Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале "Россия 1", народный артист России Сергей Безруков.

По его словам, члены жюри конкурса "Синяя птица" стремятся не навредить юным талантам, а учитывать их разнообразие и потенциал, который может привести к блестящим результатам.

Тут очень важно не навредить, а поскольку ребята принимают участие в мультижанровом проекте конкурса, где собраны дети с самыми различными талантами: и спортсмены, и представители циркового искусства, и музыканты великолепные, тут нужна деликатность в оценке и чутье. Иногда выходит юный музыкант, а ему пять–шесть лет, но он играет на фортепиано так, что даже [пианист-виртуоз, народный артист РФ] Денис Мацуев скромно говорит: "Вот это да!" И после этого приглашает его уже в свои программы, и звездная судьба складывается у мальчика или у девочки рассказал Безруков

В воскресенье, 22 ноября, на телеканале "Россия 1" стартует новый, тринадцатый сезон телепроекта "Синяя птица". Юные таланты со всей страны будут покорять большую сцену. В новом сезоне всех ждут большие открытия, невероятные номера, захватывающие, трогательные истории. Победитель получит заветное перо "Синей птицы" и денежный приз.

Ранее член жюри конкурса, пианист, народный артист РФ Денис Мацуев рассказал, что на сцене "Синей птицы" возможно реализовать самые смелые мечты и в свою команду он взял уже несколько ребят.