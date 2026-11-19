"Как с собственными детьми": Златопольская о подходе к участникам "Синей птицы" Дарья Златопольская: мы находим ключик к каждому ребенку на "Синей птице"

Москва19 ноя Вести.Создание атмосферы доверия и поддержки, подобной общению с собственными детьми, позволяет найти индивидуальный подход к каждому участнику конкурса "Синяя птица" и сформировать вокруг проекта теплую, сплоченную команду, где каждый чувствует себя в безопасном пространстве. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала автор и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале "Россия 1" Дарья Златопольская.

Она рассказала, что членам жюри удается находить слова, которые не ранят детские души и не подрывают их уверенность в себе, а наоборот – зажигают огонек желания совершенствоваться, чтобы с новыми силами вернуться на сцену, показать свои успехи и, наконец, одержать заслуженную победу.

Это же все очень просто на самом деле. У нас есть дети - у Сережи [Безрукова] есть дети, у меня есть дети. Как мы со своими детьми разговариваем, когда что-то не получилось, или когда ты хочешь ему что-то подсказать? Ты просто находишь этот ключик и все. И мне кажется, что это важно, мы с самого начала эту атмосферу старались создать, чтобы у каждого, кто туда приходил, было ощущение, что здесь безопасное пространство во всех смыслах слова. За столько лет уже дети, которые приходят на "Синюю птицу", даже если они не стали победителями, очень часто становятся потом участниками наших концертов, участниками наших специальных программ. То есть они остаются в нашей большой семье, нашей теплой команде рассказала Златопольская

В воскресенье, 22 ноября, на телеканале "Россия 1" стартует новый, тринадцатый сезон телепроекта "Синяя птица". Юные таланты со всей страны будут покорять большую сцену. В новом сезоне всех ждут большие открытия, невероятные номера, захватывающие, трогательные истории. Победитель получит заветное перо "Синей птицы" и денежный приз.

Ранее она пояснила, что конкурс "Синяя птица" отличается гибким подходом к правилам. По ее словам, даже на этапе отборочных туров, если жюри получает видеозапись с выдающимся юным талантом, они готовы пересмотреть свои решения и принять ребенка в число участников.