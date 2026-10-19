Москва19 октВести.Участники кастинга шоу талантов "Синяя птица" Василиса Авилова и Владимир Романов поделились с ИС "Вести" своими впечатлениями от участия.
По словам Василисы, она смотрит телепроект с самого детства и ее мечтой было в нем участвовать.
"Синяя птица" — очень хороший проект. Я его смотрю с самого детства и мечтала сюда попастьотметила участница
Владимир рассказал, что участвует в кастинге не первый раз, поэтому эмоции только положительные.
Не первый кастинг здесь, я уже всю атмосферу знаю, поэтому никакого волнения, только прекрасные эмоцииподчеркнул он
Ранее ведущая шоу "Синяя птица" Дарья Златопольская назвала формулу "Синей птицы". По ее словам, она состоит из двух слов: талант и труд.