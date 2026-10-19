Москва19 окт Вести.Участники кастинга шоу талантов "Синяя птица" Василиса Авилова и Владимир Романов поделились с ИС "Вести" своими впечатлениями от участия.

По словам Василисы, она смотрит телепроект с самого детства и ее мечтой было в нем участвовать.

"Синяя птица" — очень хороший проект. Я его смотрю с самого детства и мечтала сюда попасть отметила участница

Владимир рассказал, что участвует в кастинге не первый раз, поэтому эмоции только положительные.

Не первый кастинг здесь, я уже всю атмосферу знаю, поэтому никакого волнения, только прекрасные эмоции подчеркнул он

Ранее ведущая шоу "Синяя птица" Дарья Златопольская назвала формулу "Синей птицы". По ее словам, она состоит из двух слов: талант и труд.