Безруков назвал "Синюю птицу" шансом для юных артистов заявить о себе Безруков: "Синяя птица" – шанс для юных артистов заявить о себе

Москва20 ноя Вести.Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица" – это шанс для детей заявить о себе. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" сказали народный артист РФ Сергей Безруков, а также автор и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская.

"Синяя птица" – это проект, который дает возможность … Приятно давать шанс. Вот так же, как ты набираешь студентов на актерский факультет – ты даешь шанс. Ведь люди приходят не просто так. Проходят сложнейшие отборы, туры, чтобы попасть на курс и получить профессию. Это шанс. У кого-то сложится великолепная судьба, у кого-то будет тернистый путь, но "Синяя птица" дает такой шанс. Ведь это мультижанровая премия, мультижанровый проект … талант детей он многогранный сказал Сергей Безруков

По словам Дарьи Златопольской, принять участие в "Синей птице" может любой ребенок из каждого региона.

Я вижу, насколько больше … детей пробует себя. А это дает результат … мы же не знаем никогда, где вот это зернышко таланта, куда Боженька его сбросил. Может быть, он сбросил, а ребенок даже никогда не попробовал это. И это зернышко там и погибло … в мертвой земле. Вот наша задача – вот эту плодородную почву максимально везде возделать, чтобы все зернышки, которые упали на Россию … проросли сказала ведущая

Ранее Сергей Безруков заявил, что при оценке юных талантов в мультижанровом проекте, особенно когда речь идет о детях с выдающимися способностями, членам жюри необходимы деликатность и чутье.