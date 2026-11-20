Безруков заявил, что важно быть деликатным и не ранить детей замечаниями Безруков: нет страшнее режиссера, который уничтожает актера на глазах у других

Москва20 ноя Вести.Важно сохранять деликатность с детьми, занимающимися творчеством, и не ранить их замечаниями. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявили народный артист РФ Сергей Безруков, а также автор и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская.

Как отмечает Сергей Безруков, конкурс "Синяя птица" дает шанс каждому талантливому ребенку заявить о себе.

У каждого [члена жюри] совершенно невероятная задача – не ранить, главное – не ранить. И не отбить охоту, потому что можно сделать такое замечание, после которого у человека руки опускаются, а уж тем более у ребенка. Взрослому ты человеку делаешь замечание и всегда даже в театре, когда подходишь к артисту, нужно быть очень деликатным. Нет страшнее режиссера, который уничтожает актера на глазах у других. Это такие страшные деспоты … Быть деликатным, мне кажется, это главное правило. Да, нужно быть твердым, и замечание, которое ты делаешь, оно должно быть по делу ... Очень важно не спугнуть, не отпугнуть сказал народный артист РФ

По словам Дарьи Златопольской, на конкурсе "Синяя птица" гениальное жюри.

Самое важное и главное, что есть на "Синей птице", кроме, конечно, наших детей талантливых – это наше жюри … которое я обожаю … пять народных артистов, причем народных в прямом смысле слова … потому что они сверхмастера в своем деле и потому, что каждый из них является абсолютным любимцем людей … На то время, которое они приходят на нашу съемочную площадку, они себя полностью отдают этим детям и тому, что они делают. Это абсолютно бесценно. Мне кажется, что это самый главный приз сказала она

Ранее Сергей Безруков заявил, что русская земля богата юными талантами, которых обязательно необходимо развивать и поддерживать родителям.