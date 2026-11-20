Москва20 нояВести.Важно сохранять деликатность с детьми, занимающимися творчеством, и не ранить их замечаниями. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявили народный артист РФ Сергей Безруков, а также автор и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская.
Как отмечает Сергей Безруков, конкурс "Синяя птица" дает шанс каждому талантливому ребенку заявить о себе.
У каждого [члена жюри] совершенно невероятная задача – не ранить, главное – не ранить. И не отбить охоту, потому что можно сделать такое замечание, после которого у человека руки опускаются, а уж тем более у ребенка. Взрослому ты человеку делаешь замечание и всегда даже в театре, когда подходишь к артисту, нужно быть очень деликатным. Нет страшнее режиссера, который уничтожает актера на глазах у других. Это такие страшные деспоты … Быть деликатным, мне кажется, это главное правило. Да, нужно быть твердым, и замечание, которое ты делаешь, оно должно быть по делу ... Очень важно не спугнуть, не отпугнутьсказал народный артист РФ
По словам Дарьи Златопольской, на конкурсе "Синяя птица" гениальное жюри.
Самое важное и главное, что есть на "Синей птице", кроме, конечно, наших детей талантливых – это наше жюри … которое я обожаю … пять народных артистов, причем народных в прямом смысле слова … потому что они сверхмастера в своем деле и потому, что каждый из них является абсолютным любимцем людей … На то время, которое они приходят на нашу съемочную площадку, они себя полностью отдают этим детям и тому, что они делают. Это абсолютно бесценно. Мне кажется, что это самый главный призсказала она
Ранее Сергей Безруков заявил, что русская земля богата юными талантами, которых обязательно необходимо развивать и поддерживать родителям.