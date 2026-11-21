Москва21 ноя Вести.13-й сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" точно будет счастливым и поможет детям построить яркую карьеру. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказали автор и ведущая конкурса Дарья Златопольская, а также член жюри, народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Старт сезона будет дан завтра, 21 ноября.

Хотя этот сезон 13-й, мы видим, что он точно счастливый. Такого вы еще не видели, хотя мы уже двенадцать лет делаем эту программу заявила Дарья Златопольская

В жюри конкурса вошли пять народных артистов РФ.

Пришли те дети, которые уже имеют определенную подготовку и у которых карьера впереди. Можно считать это таким подарком судьбы, который сильно стимульнет в жизни и даст тебе яркую карьеру отметил народный артист РФ, член жюри конкурса Николай Цискаридзе

Ранее народный артист РФ Сергей Безруков отметил, что конкурс "Синяя птица" – это шанс для детей заявить о себе. Он добавил, что важно сохранять деликатность в общении с детьми, занимающимися творчеством, и не ранить их замечаниями.