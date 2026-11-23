Актер Миронов о 13-м сезоне "Синей птицы": каждый участник - чудо

"Удивит": актер Миронов рассказал о 13-м сезоне "Синей птицы" Актер Миронов о 13-м сезоне "Синей птицы": каждый участник - чудо

Москва23 ноя Вести.Участники Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица" не перестают удивлять, заявил ИС "Вести" актер, народный артист Российской Федерации, член жюри конкурса Евгений Миронов.

Таланты рождаются с каждым годом, и каждый талант - это чудо. Поэтому 13-й сезон будет ... удивлять, уверен указал Миронов

Отдать голос за участника можно до воскресенья, 29 ноября.

Прием заявок на новый сезон телепроекта "Синяя птица" завершился 22 ноября. Однако организаторы готовы сделать исключение для по-настоящему талантливых детей, подчеркнула ведущая конкурса юных талантов Дарья Златопольская.