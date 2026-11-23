Златопольская о новом сезоне "Синей птицы": за 12 лет такого еще не видели

"Такого еще не видели!": Златопольская рассказала о 13-м сезоне "Синей птицы" Златопольская о новом сезоне "Синей птицы": за 12 лет такого еще не видели

Москва23 ноя Вести.На Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица" приехали дети из разных городов России. Каждый из них подготовил необычные номера, заявила ИС "Вести" ведущая телепроекта Дарья Златопольская.

Ребята, которые выступают в этом сезоне на сцене … приехали из самых разных удивительных мест нашей России. Такого вы еще не видели! Хотя мы вот уже 12 лет делаем эту программу поделилась Златопольская

Прием заявок на новый сезон проекта "Синяя птица" завершился 22 ноября. Однако организаторы готовы сделать исключение для по-настоящему талантливых детей, добавила она.