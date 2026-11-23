Москва23 ноя Вести.На Всероссийском телевизионном конкурсе юных талантов "Синяя птица" ежегодно происходит "что-то абсолютно невозможное". Об этом заявил ИС "Вести" артист балета, народный артист Российской Федерации, член жюри этого проекта Николай Цискаридзе.

Каждый год мы что-то открываем, абсолютно невозможное. У нас здесь и каток был, и бассейн даже был, и летали, и Бог знает что делали