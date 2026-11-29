Москва29 ноя Вести.Народный артист России Евгений Миронов может быть абсолютно разным как артист, и в этом его величайшее счастье, заявил режиссер Никита Михалков в интервью ИС "Вести".

Женя Миронов - великий русский артист без всяких преувеличений. Он может все. Он невероятно гибок. Возможности его гибкости подтвердились для меня, когда я попросил его озвучить героя "Солнечного удара". Это очень тяжелая роль, она вся построена из нюансов. Он это сделал так тонко, что, на мой взгляд, во многом спас роль отметил Михалков

Он добавил, что некоторые актеры, особенно те, что снимаются в сериалах, становятся заложниками одной роли. Они быстро понимают, что такое известность, и это им мешает в дальнейшей творческой работе.

Это величайшее твое счастье, что ты никакой, потому что это позволяет тебе быть любым. И этим счастливым отсутствием "какой-тости" отличается и Женя Миронов. Именно это позволяет ему быть абсолютно свободным в выборе совершенно противоположных персонажей. Это в быту обидно, а в творчестве - счастье сказал режиссер

Михалков добавил, что Евгений Миронов - гордость российского театрального и киноискусства.

29 ноября народному артисту России исполняется 60 лет. С юбилеем его поздравил Владимир Путин. Президент отметил вклад актера в отечественный кинематограф и созидательную энергию, благодаря которой Театр Наций, Миронов возглавляет сцену уже 20 лет - остается площадкой для самых смелых инициатив.