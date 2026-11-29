Машков о дуэте с Мироновым: счастье, когда тебя понимают

Владимир Машков назвал счастьем совместную работу с Евгением Мироновым Машков о дуэте с Мироновым: счастье, когда тебя понимают

Москва29 ноя Вести.Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в интервью ИС "Вести" рассказал, что работать вместе с актером Евгением Мироновым всегда было и остается счастьем.

Два народных артиста нередко появлялись вместе на экране. Секрет их дуэта - в глубоком взаимопонимании, которое сложилось еще в театральные годы. Актеры вместе учились в Школе-студии МХАТ и работали в театре под руководством Олега Табакова.

Он был абсолютно наполненный желанием быть на сцене, быть в коллективе. И поэтому все первые спектакли, а я к этому моменту уже мучил Олега Табакова своими режиссерскими работами, и первую работу, которую я делал, Женя играл там главную роль, потому что он был абсолютно органичен, он разделял замысел, его динамика на сцене как артиста, способность обучаться, пробовать неожиданное, импровизировать была мне очень нужна и понятна отметил Машков

Он добавил, что Миронову присуще замечательное качество, которое помогает ему на сцене, - быть здесь и сейчас.

Счастье, когда тебя понимают. В этом смысле такой партнер, такой человек, такая личность - это счастье. Мы быстро понимаем друг друга в любой ситуации, мне кажется… В каждом кадре он делает все возможное, что он может на данный момент. В любом его персонаже есть живой человек, который не знает, чем закончится его жизнь поделился Машков

Актеры вместе сыграли в фильмах "Пепел", "Охота на пиранью", "Мама", "Лимита" и других.

29 ноября народный артист России Евгений Миронов отмечает 60-летие. С юбилеем его поздравил Владимир Путин. Президент отметил вклад актера в отечественный кинематограф и созидательную энергию, благодаря которой Театр Наций, Миронов возглавляет сцену уже 20 лет - остается площадкой для самых смелых инициатив.