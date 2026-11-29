Москва29 ноя Вести.Сегодня, 29 ноября, народному артисту России Евгению Миронову исполняется 60 лет. К своему празднику он приготовил зрителям сюрприз — восьмисерийную историческую драму "Арсеньев".

Исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, о котором и была снята кинокартина, Миронов назвал примером порядочности и стойкости. Об этом ИС "Вести" рассказал сам актер.

С прошлого юбилея я начал готовить… Как раз 5 лет мы этим занимались. Влюбляешься, во-первых, в место, Приморский край, а дальше влюбляешься в героя этого края, каким является Владимир Клавдиевич Арсеньев — такой пример порядочности, стойкости, даже вот в эпоху сложных перемен… Пример того, как человек сохраняет себя и свое дело рассказал Миронов

На меня смотрело огромное количество людей, огромная группа, которая верила в этот проект, и мы прошли… Конечно, не так, как Арсеньев, у него гораздо сложнее были испытания, но мы прошли этот путь все вместе… Длиною, как я говорил, в пять лет. И я бы с ними пошел в поход еще раз продолжил он

Премьера сериала "Арсеньев" состоялась 28 ноября 2026 года.