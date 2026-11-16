Москва16 ноя Вести.Приключенческий сериал "Арсеньев" о жизни исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева выйдет в прокат 28 ноября. Первые серии покажет платформа Okko, затем состоится телевизионная премьера на телеканале "Россия". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

На создание сериала ушло пять лет. В фильме будет множество спецэффектов и динамичных сцен с использованием компьютерной графики. Исполнитель главной роли Евгений Миронов глубоко изучил историю Приморья и жизнь исследователя.

Это было серьезное погружение в судьбу человека, который жил в очень сложное время, несмотря ни на что оставался верным себе, своему делу рассказал Миронов

Ранее сообщалось, что предпремьерный показ сериала прошел во Владивостоке. Режиссером выступил Дмитрий Киселев, для него съемки "Арсеньева" стали самыми сложными в карьере.