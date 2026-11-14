"Театр Наций" в Астане: "Дядя Ваня" как зеркало переживаний нашего времени Миронов о спектакле "Дядя Ваня": это переживания и страсти современных людей

Москва14 ноя Вести.Показанный в Астане спектакль "Дядя Ваня", несмотря на точное следование авторским мизансценам Антона Чехова, является современной постановкой, которая раскрывает вечные человеческие переживания, актуальные для сегодняшнего зрителя. Об этом рассказал ИС "Вести" народный артист РФ, художественный руководитель Государственного "Театра Наций" Евгений Миронов.

С 8 по 12 ноября в Астане с аншлагом прошли гастроли "Театра Наций" – это большое культурное событие на сцене крупнейшего в Центральной Азии театра Астана-опера. Помимо "Тартюфа", впервые был показан драматический спектакль - "Дядя Ваня". В главной роли - народный артист РФ Евгений Миронов.

Здесь даже мизансцены во многом, соответствует тем, которые указывал Антон Павлович Чехов. Понимаете, это была принципиальная установка режиссера французского [Стефана Андре Брауншвейга], который с таким пиететом относится к Чехову, что нас заставлял практически повторять вот все мизансцены, которые учитывал Антон Павлович Чехов. Но тем не менее, это современный спектакль. Да, современная постановка, и мы современно существуем, что называется. Мне кажется, что зрители здесь не просто смотрели классику, которая к ним не имеет отношения. Они смотрели переживания и страсти людей, которые сегодня происходят с каждым. Или происходили, или могут произойти поделился Миронов

Ранее он рассказал, каким увидел роман Михаила Шолохова "Тихий Дон" китайский режиссер во время постановки спектакля.