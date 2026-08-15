Москва15 авг Вести.Через приобщение к культурному наследию своего народа человек обретает внутреннюю опору. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель ансамбля фольклорных армянских танцев "Нжде" Арам Погосян, выступая на фестивале "Театральный бульвар" в рамках проведения мероприятий, посвященных Году народного единства России.

Настоящая точка притяжения культур народов постсоветского пространства — Чистые пруды, где стартовал фестиваль "Театральный бульвар". Там можно поучиться армянским танцам с 400-летней историей.

Самое важное в традиционных танцах вообще любого народа — это познание себя. То есть через культуру, через музыку, песни, танцы, слова человек начинает себя лучше узнавать, меняться и двигаться в лучшую сторону, потому что культура хранит народ заявил Погосян

Ранее сообщалось, что особыми гостями ВДНХ в рамках Года народного единства стали чилийские артисты, которые через свое творчество пытаются привлечь внимание к экологическим и психологическим проблемам общества.