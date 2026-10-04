Худрук театра на Бронной: зритель стал другим и не хочет только отвлекаться

Богомолов: театральный зритель поменялся, он не хочет только развлекаться Худрук театра на Бронной: зритель стал другим и не хочет только отвлекаться

Москва4 окт Вести.Театральный зритель, несмотря на сложные времена, не хочет просто развлекаться и забываться. Он хочет вызова и настоящих событий. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

По его словам, театральный зритель сильно поменялся и стал другим.

Как конкретно поменялся зритель? Это всегда интуитивное ощущение. Но точно могу сказать, что зритель, как ни странно, несмотря на непростые времена, не стал тем, кто хочет только развлекаться, отвлекаться и забываться заявил Константин Богомолов

По его словам, сейчас, "во времена неких исторических бурь и вызовов", зритель хочет "умного искусства и содержательного искусства".