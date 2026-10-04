Москва4 октВести.Театральный зритель, несмотря на сложные времена, не хочет просто развлекаться и забываться. Он хочет вызова и настоящих событий. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
По его словам, театральный зритель сильно поменялся и стал другим.
Как конкретно поменялся зритель? Это всегда интуитивное ощущение. Но точно могу сказать, что зритель, как ни странно, несмотря на непростые времена, не стал тем, кто хочет только развлекаться, отвлекаться и забыватьсязаявил Константин Богомолов
По его словам, сейчас, "во времена неких исторических бурь и вызовов", зритель хочет "умного искусства и содержательного искусства".
Зритель хочет, чтобы с ним разговаривали на пределе интеллектуального и эмоционального напряжения. Зритель хочет вызова и настоящих событийсчитает худрук Театра на Бронной