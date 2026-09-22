Москва22 сен Вести.Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко ведет борьбу за молодого зрителя и удерживает доступные цены, чтобы как можно больше людей могли посещать театр. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой сообщил генеральный директор театра Андрей Борисов.

По словам Борисова, театр думает не столько о бизнесе, сколько о своей миссии.

Мы ведем борьбу за молодого зрителя и хотим, чтобы его у нас становилось все больше и больше. А для этого мы должны держать ценовую политику. Мы должны понимать то время, в котором мы живем. И мы должны понимать, что мы не только про бизнес. А может быть, и не столько про бизнес, а мы про миссию заявил Борисов

Гендиректор подчеркнул, что доступность театра важна для того, чтобы люди гордились своей страной.

Мы должны делать все возможное, чтобы люди в нашей стране, они себя чувствовали хорошо, комфортно, чтобы они гордились своей страной. А для этого они должны иметь возможность попадать в театр. Для этого мы выстраиваем все возможности. И ценовую политику мы держим сказал Борисов

Ранее Борисов рассказал о гастрольном графике МАМТ – театр отправится с гастролями в ОАЭ и выступит на фестивале в Турции.