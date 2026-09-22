Москва22 сен Вести.В годы Великой Отечественной войны МАМТ не эвакуировался и давал по три концерта в день, поэтому годовщина битвы за Москву имеет для театра особое значение. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор МАМТ Андрей Борисов.

Он добавил, что к годовщине этого события в театре восстановят балет Владимира Бурмейстера "Штраусиана", который поставили в 1941 году.

В этом году мы будем отмечать юбилей Московской битвы. И для меня чрезвычайно важным является то обстоятельство, что у нас восстанавливается балет "Штраусиана" Владимира Павловича Бурмейстера. Это легендарный балет, одноактный, который был поставлен в 1941 году накануне войны. Как вы знаете, наш театр не эвакуировался, он не уезжал из Москвы и все время находился здесь. Так вот, этот спектакль веселый, такой жизнерадостный, витальный, заряжающий людей позитивом. Он шел по три раза в день в нашем театре. И мы хотим вернуть этот спектакль, мы хотим посвятить его родному городу Москве, великой России и тем людям, которые защищали Москву заявил Борисов

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