Москва22 сен Вести.Руководство МАМТ достигло договоренностей с Национальным центром исполнительских искусств Пекина о проведении в 2027 году гастролей со спектаклем "Лебединое озеро" Владимира Бурмейстера в КНР. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор МАМТ Андрей Борисов.

Мы достигли договоренности с большим театром Пекина. … Мы договорились о том, что у нас в феврале 2027 года будут большие балетные гастроли со спектаклем "Лебединое озеро" Бурмейстера на этой главной площадке Китая рассказал Борисов

Он добавил, что первые в КНР гастроли театра из России организовывал именно МАМТ, а спектаклем было "Лебединое озеро".

Для них "Лебединое озеро" нашего театра, оно имеет совершенно особое значение. … Первые гастроли из России в Китай были нашего театра с этим спектаклем. А по легенде, и китайцы эту легенду не опровергают, спектакль этот выбрал сам Мао Цзедун. И поэтому они наш театр знают, они это обстоятельство, они помнят, и поэтому они нас всегда ждут с распростертыми объятиями. Этот контракт - это на самом деле ключ к китайскому рынку, театральному. И мы это тоже как бы понимаем и прикладываем все усилия для того, чтобы быть не спорадически, а быть системно на китайском рынке рассказал Борисов

Ранее Борисов рассказал, как МАМТ готовится к годовщине Московской битвы. Он подчеркнул, что это событие имеет огромное значение для истории театра.