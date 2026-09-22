Гендиректор МАМТ рассказал о гастрольных планах театра МАМТ отправится с гастролями в ОАЭ и в Турцию

Москва22 сен Вести.Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко отправится с гастролями в Абу-Даби, а также выступит на фестивале в Турции. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой сообщил генеральный директор театра Андрей Борисов.

Это, конечно же, Абу-Даби. Их в большей степени интересует балет и современные форматы балета, и "Анна Каренина... Значит, мы едем вот в конце сентября в Турцию на фестиваль, где мы представим гала. То есть это разные отрывки из разных спектаклей рассказал Борисов

Ранее гендиректор МАМТ заявил, что возвращение российской балетной труппы в Европу и США будет триумфальным, потому что там ее любят и ждут.