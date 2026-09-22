В МАМТ рассказали о премьерах, которые покажут в конце сезона В МАМТ покажут балет "Дон Кихот" и оперу "Турандот"

Москва22 сен Вести.В Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в конце сезона состоятся две премьеры – балет "Дон Кихот" и опера "Турандот". Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой сообщил генеральный директор театра Андрей Борисов.

Если говорить про балет, у нас будет еще одна премьера. Очень ожидаемая, яркая – это балет "Дон Кихот". Балет "Дон Кихот" будет делать Максим Севагин, он тоже собирается делать такой спектакль-бурлеск комедийный, веселый, яркий, с оригинальной хореографией. Мы этот спектакль очень ждем и желаем Максиму Андреевичу больших успехов, и чтобы все-все-все сложилось. Но это будет в конце сезона сообщил Борисов

Борисов также сообщил, что в конце сезона зрителей ждет еще одна яркая премьера – опера "Турандот".

Точно так же, как и в конце сезона у нас будет еще одна вишенка на торте – это будет знаменитая опера Пуччини "Турандот". Дирижером-постановщиком будет наш главный дирижер Феликс Павлович Коробов, режиссером этой постановки будет главный режиссер театра Ленком Владимир Панков, и замечательный главный художник театра Вахтангова Максим Обрезков. Я очень рад, что он возвращается в наш театр сказал Борисов

Ранее Борисов рассказал об оперной премьере – "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно, за дирижерский пульт которой встанет Тимур Зангиев.