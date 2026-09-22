Москва22 сен Вести.Трагическая история любви, воплощенная в музыке Шарля Гуно, станет премьерой сезона на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. О том, что именно "Ромео и Джульетта" станут следующей оперной премьерой, рассказал генеральный директор театра Андрей Борисов журналистке информационной службы "Вести" Александре Суворовой.

По словам Борисова, за дирижерский пульт встанет молодой, но уже прославленный Тимур Зангиев.

Оперная премьера будет следующая, это будет "Ромео и Джульетта" Гуно – французская опера. Французская музыка сложная, сложный французский язык. Дирижер этого спектакля - наш Тимур Зангиев, молодой, талантливый и уже прославленный… Он работает не только в нашем театре, но он прославляет Москву и он прославляет Россию в Европе и в Соединенных Штатах заявил Борисов

Гендиректор театра отметил, что Зангиев уже выступал в итальянском оперном театре La Scala, в Баварской опере в Германии и дебютировал в Метрополитен-опере в США, но продолжает работать в Москве.

Для меня очень важно, что этот талантливый дирижер не покидает этот театральный дом. Он здесь, он с нами, он развивается здесь, в Москве, в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в России. Это хорошая такая история, когда он выстраивает какие-то культурные мосты, может быть, с теми странами, которые нас недопонимают и так далее, и так далее. То есть мы должны забирать внимание. Мы должны быть адекватными культурно. И мы должны быть в контексте мирового художественного процесса. И я рад констатировать, что это так и есть сказал Борисов

Ранее Борисов заявил, что возвращение российской балетной труппы в Европу и США будет триумфальным, потому что там ее любят и ждут.