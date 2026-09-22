Москва22 сен Вести.В МАМТ (Московском академическом музыкальном театре) планируют открыть мини-фестиваль из лучших оперных и балетных спектаклей в честь столетия заезда в здание, где театр располагается до сих пор. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.

Он добавил, что театральный сезон в МАМТ откроется громкой и яркой премьерой.

Мы хотим посвятить этому событию целый такой мини-фестиваль из лучших оперных спектаклей и балетных спектаклей. Кроме того, наш сезон он откроется с громкой и яркой премьерой. Это очень необычное, это балет "Вишневый сад, сад вишневый". Значит мы посвящаем эту премьеру [балерине] Диане Вишневой. Вот это для нас и для меня она очень важный человек. Мы уже дружим много лет. И для меня она не просто великолепная танцовщица, балерина, изящная и талантливая заявил Борисов

Ранее Борисов рассказал, каким будет возвращение труппы МАМТ в США и Европу. Он ожидает, что это будет "триумфально".