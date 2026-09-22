"Это не про бизнес, а про миссию": в МАМТ рассказали о ценовой политике

Гендир МАМТ объяснил ценовую политику театра особой миссией "Это не про бизнес, а про миссию": в МАМТ рассказали о ценовой политике

Москва22 сен Вести.Ценовая стратегия МАМТ обусловлена стремлением театра привлечь молодую аудиторию и приоритетом просветительской миссии. Главная цель – не бизнес, а особая миссия, рассказал в интервью журналистке ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор МАМТ Андрей Борисов.

Он добавил, что для того, чтобы люди могли гордиться произведениями своей страны, у них должна быть возможность сходить в театр.

Мы ведем борьбу за молодого зрителя и хотим, чтобы молодого зрителя у нас становилось [на спектаклях] все больше и больше, и больше. А для этого мы должны держать ценовую политику. Мы должны понимать то время, в котором мы живем. И мы должны понимать, что мы не только про бизнес. А может быть, и не столько про бизнес. А мы про миссию. То есть мы должны делать все возможное, чтобы люди в нашей стране себя чувствовали хорошо, комфортно, чтобы они гордились своей страной. А для этого они должны иметь возможность попадать в театр. Для этого мы выстраиваем все возможности. И ценовую политику мы держим заявил Борисов

Он подчеркнул, что театр не должен зацикливаться на себе.

Театр не должен быть замкнут сам на себя. Он должен быть повернут к городу. Он должен быть повернут к другим институтам и экономике, а не только [институтам] культуры, и взаимодействовать [с ними] заключил Борисов

Ранее Борисов объяснил важность гастролей Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в КНР. Он напомнил, как театр впервые приехал в Китай на гастроли со спектаклем "Лебединое озеро".