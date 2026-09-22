Гендир МАМТ: возвращение балетной труппы в Европу и США будет триумфальным Гендир МАМТ предсказал триумфальное возвращение балетной труппы в Европу и США

Москва22 сен Вести.Возвращение российской балетной труппы в Европу и США будет триумфальным, потому что там ее любят и ждут. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.

Он отметил, что приглашение труппы в другую страну означает правильную работу всего коллектива.

То есть мы востребованы, нас хотят видеть, нас приглашают, и для меня это очень важная такая история. Значит, мы попадаем в нерв времени, значит, мы делаем все правильно... Я уверен, что мы вернемся и в Европу, и в Соединенные Штаты. И я уверен, что это возвращение будет триумфальным пояснил Борисов

Он добавил, что не только на сцене, но и в жизни главное – любовь, понимание, теплота. Балетная труппа пропагандирует это в нашей стране, в своем театре и в мире, а это невозможно не услышать.