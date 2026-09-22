Москва22 сен Вести.Любовь является главной темой в репертуаре мировых театров, включая МАМТ, поскольку в нашем мире ее не хватает. Такое мнение в интервью журналистке ИС "Вести" Александре Суворовой озвучил генеральный директор МАМТ Андрей Борисов.

Он подчеркнул, что люди нуждаются в любви и тепле, поэтому такая тема остается самой популярной по всему миру.

Во всех музыкальных театрах, во всех оперных домах России, да и мира тема номер один одна - это любовь. Почему? А потому что мы живем в мире, где любовь девальвирована, где любви не хватает. Если хотите, мы живем в мире без любви, где любви недостает. Мы нуждаемся в тепле, мы нуждаемся в том, чтобы с нами разговаривали, мы нуждаемся в том, чтобы нас согрели, чтобы мы были в какой-то такой определенной атмосфере доброты подчеркнул Борисов

Ранее Борисов рассказал, как откроется театральный сезон МАМТ. Он заявил, что премьера балета "Вишневый сад, сад вишневый" будет посвящена Диане Вишневой.