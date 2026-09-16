Москва16 сен Вести.Художественный руководитель балета Михайловского театра в Санкт-Петербурге Начо Дуато поставит "Раймонду", которая откроет новый сезон. В интервью ИС "Вести" хореограф рассказал, что считает темы смерти и любви главными в творчестве.

Балет создал хореограф Мариус Петипа, музыку написал композитор Александр Глазунов. Спектакль сохраняет традиции классического балета, но при этом предлагает свежий, современный взгляд на легендарную историю. Главную партию исполнит прима-балерина Приска Цайзель.

Очень много вариаций, особенно в первом акте, почти со сцены не уходим. Это удовольствие - пропускать через тело движения, которые Начо Дуато прекрасно придумал поделилась балерина

Постановщик Начо Дуато прочел "Раймонду" по-своему. Но основу сюжета - средневековую легенду о любви прекрасной девушки и рыцаря - оставил в неизменном виде.

Смерть и любовь - я думаю, что в этой жизни важно только это. Любовь необходима, а смерть - это единственное, что точно произойдет, и мы это знаем. Поэтому я думаю, что искусство всегда окружено любовью и смертью. Не имеет значения, о крестоносцах ли это XIII века, или о Ромео и Джульетте, или о Жизель. Меня вдохновляет музыка. Хореограф должен воплощать в движении то, что вы слышите. Если мне не нравится музыка, я не смогу создать балет рассказал художественный руководитель балета театра

На титульном листе своей партитуры Александр Глазунов написал, что посвящает это сочинение артистам петербургского балета. Современное прочтение знаменитой постановки можно будет увидеть в Михайловском театре 16 сентября.