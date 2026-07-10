Худрук Дуато: нередко антигерои в Голливуде — это русские и темнокожие Начо Дуато: в Голливуде есть тенденция изображать русских и чернокожих злодеями

Москва10 июл Вести.Художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато отметил несправедливую тенденцию: в голливудском кино чаще всего среди антагонистов встречаются русские, мусульмане и чернокожие. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В Михайловском театре сейчас показывают балет "Раймонда" в его постановке. Любимый персонаж Дуато из балета — сарацинский рыцарь Абдурахман.

Ведь как это обычно бывает в кино? Плохие герои в Голливуде — это русские, мусульмане и чернокожие. Это как раз те люди, которых я больше всего на свете люблю. Никогда вы в кино не увидите плохого американца, англичанина или француза... Мусульмане — они очень элегантны. Вот Абдурахман, сравните его с Жаном де Бриеном. Жан — глупец; крестоносец отправился в поход махать мечом. Мне бы хотелось, чтобы Раймонда стала женой Абдурахмана поделился хореограф

Премьера балета "Раймонда" состоялась в сентябре 2026 года и стала первой премьерой 194-го сезона театра. Для самого хореографа это первый опыт работы с этим классическим балетом.