Хореограф Дуато объяснил, почему стиль россиян ему ближе испанского Хореограф Начо Дуато: в России очень красиво одеваются, в отличие от Испании

Москва10 июл Вести.Художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой отметил чувство стиля россиян, проведя сравнение с испанцами.

Дуато родился в испанской Валенсии. Он работает в Михайловском театре с перерывами с 2011 года.

Я просто не могу видеть то, что сейчас происходит на улице. Здесь в России — хорошо: очень красивые, потому что у вас холодно и вы очень красиво одеваетесь. В Испании очень жарко, и люди по улицам ходят полуголыми. Женщины с грудью напоказ, выставляют свою фигуру, покрыты татуировками… Это не потому, что я стар, а потому что я не могу с этим согласиться, не могу это воспринять. А мир действительно сходит с ума считает Дуато

Также худрук поделился, что из-за плотного графика и разъездов порой теряется во времени и считает себя самым малозначимым человеком в своем театре.