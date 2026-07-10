Худрук Дуато считает себя самым малозначимым человеком в Михайловском театре Начо Дуато: в своем театре я самый-самый маленький человек

Москва10 июл Вести.Художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато из-за плотного графика и разъездов порой теряется во времени и считает себя самым малозначимым человеком в своем театре. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По словам Дуато, он порой теряется во временах года из-за многочисленных поездок по разным частям света.

Мне столько приходится ездить, что я порой теряюсь во времени. Не знаю, зима сейчас, лето, весна, потому что из России я лечу в Кейптаун, то есть в Южную Африку. Оттуда я еду в Чад, у меня там благотворительный фонд, который занимается лечением детей от полиомиелита. Потом я лечу в Бухарест, потом в Лондон, потом - в Питтсбург. Понимаете, я теряюсь во всем этом. Вот - пиджак. Потом вспоминаю, что я лечу в Россию - значит, нужно надеть другой пиджак. Мой настоящий партнер по жизни — это чемодан. Но это - моя жизнь. Я так живу рассказал Дуато

Он ставит балетные спектакли, которые нравятся людям, однако не считает себя главным человеком в театре.

В театре я самый-самый маленький человек. Самый малозначимый считает Дуато

Главными же, по его мнению, являются совсем другие люди - те, кто помогает работе театра.

Танцоры, уборщицы - вот такие люди. Те, кого мы не замечаем. Я всегда любил уборщиц. В гостиницах это горничные - они мои друзья. Я - совершенно неважный человек добавил Дуато

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